Историческое сражение. TikTok оспаривает в суде закон о потенциальном запрете приложения в США

Судебный иск положил начало исторической судебной битве, которая определит, могут ли проблемы безопасности США из-за связей TikTok с Китаем перевесить Первую поправку Конституции США, которая гарантирует свободу печати и защищает медиа от государственного вмешательства, отмечает телеканал.

В иске, поданном в Апелляционный суд округа Колумбия, TikTok и материнская компания Bytedance утверждают, что закон неконституционен, поскольку он подавляет право американцев на свободу слова и препятствует им в доступе к законной информации.

По мнению TikTok, правительство США "совершило беспрецедентный шаг, четко выделив и запретив" программу для короткого видео из-за неконституционного осуществления Конгрессом своих полномочий.

Попытка запретить TikTok в США и ее причины