"Історичний факт не вимагає закріплення". Назарбаєва заберуть із конституції Казахстану

Згадки про Назарбаєва приберуть із казахської конституції. Робоча група з напрацювання конституційних змін вирішили позбутися окремих норм, які стосуються першого президента.

Зокрема, йдеться про норми про право Назарбаєва обиратися більше двох разів поспіль і про закріплення його особливого статусу та повноважень конституцією та окремими законами. Натомість згадку історичної ролі першого президента назвали такою, що "не несе жодного правового навантаження".

"Сам історичний факт, що Нурсултан Назарбаєв був першим президентом незалежного Казахстану, не вимагає особливого юридичного закріплення", – заявив юрист Марат Башимов.

Казахське законодавство раніше закріпило необхідність узгодження з Назарбаєвим основ державної політики. Окрім того, він отримав право пожиттєво звертатися до народу та офіційних осіб із різних питань, а також виступати перед парламентом.