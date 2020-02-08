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Дослідження не виявило технічних неполадок вертольота Брайанта, що розбився

Новини » В світі     08.02.2020 - 13:34
Дослідження не виявило технічних неполадок вертольота Брайанта, що розбився
Фото: Кобі Брайант (facebook.com/Kobe)

Механічні пошкодження можуть виявити ще після детального дослідження

Двигуни гелікоптера американського баскетболіста Кобі Брайанта, який зазнав авіакатастрофи, не показали ніяких ознак внутрішнього відмови. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначили у звіті Національної ради з безпеки на транспорті, обидва двигуна вертольота під час досліджень не показали жодних ознак "катастрофічного внутрішнього збою".

"Таким чином, результати, хоча і попередні, вказують на відсутність явних ознак механічних проблем, які могли б сприяти катастрофи, в якій загинув 41-річний Брайант, його 13-річна донька Джанна і сім інших осіб, які перебувають на борту вертольота", - йдеться в повідомленні.

При цьому у звіті говориться, що механічні проблеми ще можуть бути виявлені після більш детального вивчення.

Нагадаємо, 26 січня вертоліт з Брайантом впав в горах поблизу міста Калабасас в окрузі Лос-Анджелес. На борту було 9 людей, у тому числі 13-річна дочка баскетболіста. Всі вони загинули.

Також РБК-Україна писало, що колишній захисник "Лос-Анджелес Лейкерс" Кобі Брайант, який загинув в результаті аварії вертольота, буде введений в Зал слави баскетболу в 2020 році

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