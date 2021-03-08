Дослідження: у Британії волонтерів інфікували коронавірусом

У МЗС Британії пояснюють, що дослідження має покращити розробку вакцин проти коронавірусу та виявити найефективніші методи лікування.

Участь візьмуть до 90 здорових добровольців: відбирали осіб, для яких ризик ускладнень є мінімальним.

"На початковому етапі добровольці матимуть контакт з незначною кількістю вірусу, яка потрібна для інфікування. Мета дослідження - вивчити, як імунна система реагує на вірус, і як частки вірусу реагують на середовище", - йдеться у повідомленні.

У британському уряді вказують, що це перше таке дослідження коронавірусу у світі.

Нагадаємо, у світі за станом на неділю, 7 березня, зробили більше ніж 299 млн щеплень від коронавірусу. При цьому кампанія з вакцинації вже почалася в 111 країнах.

Водночас у Британії за останню добу зафіксували 5 177 випадків зараження коронавірусом. Це найнижчий показник за 5,5 місяців.