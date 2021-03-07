ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Британії найнижчий приріст нових COVID-випадків більше ніж за 5 місяців

Новость на русском → Лондон, Неділя 07 березня 2021 20:09
У Британії найнижчий приріст нових COVID-випадків більше ніж за 5 місяців Фото: прапор Британії у підтримку боротьби з коронавірусом (pixabay.com)
Автор: Роман Тверденко

У Британії за останню добу зафіксували 5 177 випадків зараження коронавірусом. Це найнижчий показник за 5,5 місяців.

Про це повідомляє The Guardian.

Попередній найнижчий показник був зафіксований 22 вересня, коли виявили 5 079 нових випадків зараження.

Також, середній відсоток захворюваності у Великобританії за цей тиждень впав на 31,3% у порівнянні з тижнем 22-28 лютого.

Всього в Британії за весь час пандемії зафіксували 4 218 520 випадків зараження, а також 140 062 смерті (дані за неділю ще не опубліковані).

Раніше Велика Британія заявила, що обмеження на експорт вакцин проти COVID-19 може поставити під загрозу глобальну боротьбу з вірусом. Лондон очікує від Європейського Союзу "виконання зобов'язань, взятих на себе в рамках своєї програми вакцин".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Великобритания Коронавірус
NEWS
Окупанти на Донбасі сьогодні гатили із заборонених мінометів: ЗСУ відповіли
Окупанти на Донбасі сьогодні гатили із заборонених мінометів: ЗСУ відповіли
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"