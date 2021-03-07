У Британії найнижчий приріст нових COVID-випадків більше ніж за 5 місяців
У Британії за останню добу зафіксували 5 177 випадків зараження коронавірусом. Це найнижчий показник за 5,5 місяців.
Про це повідомляє The Guardian.
Попередній найнижчий показник був зафіксований 22 вересня, коли виявили 5 079 нових випадків зараження.
Також, середній відсоток захворюваності у Великобританії за цей тиждень впав на 31,3% у порівнянні з тижнем 22-28 лютого.
Всього в Британії за весь час пандемії зафіксували 4 218 520 випадків зараження, а також 140 062 смерті (дані за неділю ще не опубліковані).
Раніше Велика Британія заявила, що обмеження на експорт вакцин проти COVID-19 може поставити під загрозу глобальну боротьбу з вірусом. Лондон очікує від Європейського Союзу "виконання зобов'язань, взятих на себе в рамках своєї програми вакцин".