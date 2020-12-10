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Випробування SpaceX: прототип корабля Starship вибухнув при посадці

Автор: Инна Собора

Гігантська експериментальна ракета Ілона Маска Starship здійснила тестовий політ над випробувальними об'єктами SpaceX в Південному Техасі. Під час посадки Starship ударився об поверхню і розбився.

Про це повідомляє CNN.

Так, прототип ракети успішно злетів на вісім миль над землею. Він досяг потрібної висоти і прийняв горизонтальне положення.

Заключним маневром повинен був стати перехід з горизонтального у вертикальне положення знову і гальмування двигунами. Його ракета успішно виконала, проте на останніх секундах Starship розбився.

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Сам Маск у своєму Twitter назвав випробування успішними і привітав команду SpaceX.

"Успішний підйом, перемикання на верхні баки і точне управління закрилками до точки приземлення! Тиск в паливному бачку був низьким під час посадки, через що швидкість приземлення була високою, але ми отримали всі необхідні дані! Марс, ми йдемо!", - написав Маск.

Раніше SpaceX двічі на цьому тижні намагалася запустити тестовий політ, але обидві перші спроби були зупинені, і на годиннику зворотного відліку залишалося всього кілька секунд.

У вересні 2019 року Ілон Маск показав прототип багаторазового космічного корабля, який може перевозити вантажі і екіпаж на Марс і Місяць. Апарат під назвою Starship має довжину в 50 метрів, а маса без урахування палива і вантажу близько 120 тонн.

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