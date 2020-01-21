Використання відновлюваних джерел енергії зросте на 70% до 2050 року

Міністерство енергетики підготувало концепцію енергетичного переходу України до 2050 року, згідно з якою за 30 років в Україні на 70% зросте використання відновлюваних джерел енергії. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми говоримо про те, що до 2050 року ріст відновлюваних джерел має становити порядку 70%. Ми прорахували. У нас є оцінки. Найважливішим є те, що цей розвиток має бути економічно обґрунтованим", - заявив Оржель.

За словами міністра, найближчим часом відбудеться діалог між українською стороною та європейськими партнерами в рамках виконання Асоціації України з ЄС.

Оржель наголосив, що пріоритетом європейських партнерів України наразі є перехід на технології зеленої енергетики "Green DEAL".



Так, за планом міністерства, громадське обговорення концепції "зеленого енергетичного" переходу України заплановано на червень 2020 року. А до 2021 року планується затвердити усі стратегічні документи для відповідних змін в енергетиці.



"Наскільки мені відомо, вже в цьому році будуть введені сонячні станції, які будуть використовуватися для власного споживання однією з великих промислових груп. За рахунок цього ця група буде економити на тарифі системного оператора", - заявив Оржель.

Нагадаємо, єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Європейський союз надасть Україні підтримку в розвитку відновлюваної енергетики та енергоефективності.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці грудня Кабінет міністрів перевів "зелену" електроенергію на електронний аукціон Prozorro.Продажі, про що повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.