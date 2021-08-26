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Використовували технологію анонімних дзвінків: СБУ викрила кібершахраїв

Автор: Тіберій Юрик

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували діяльність шахраїв, які "обійшли" захист українських мобільних операторів у технології міжнародної телефонії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Правоохоронці встановили, что мешканці Одеси заволоділи спеціалізованим телекомунікаційним обладнанням і програмним забезпеченням. Завдяки цьому обладнанню можна було робити міжнародні дзвінки під виглядом місцевих.

"Дзвінки, які робилися за цією технологією, забезпечували повну анонімність і могли використовуватися для нанесення шкоди інтересам держави", - повідомили в СБУ.

Також зловмисники розмістили обладнання в автомобілях таксистів, які постійно змінювали місцезнаходження, та імітували діяльність реальних абонентів. Все це було зроблено в межах "конспірації".

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів та в їхніх автомобілях правохоронці вилучили:

  • комп’ютерну техніку зі встановленим спеціальним програмним забезпеченням;
  • телекомунікаційне обладнання (GSM-шлюзи, GSM-модеми, SIM-банки);
  • sim-карти операторів мобільного зв’язку та чорнову документацію.

"У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України встановлюються всі обставини протиправних дій та причетні особи", - додали в СБУ.

Фото: зловмисники "обійшли" захист українских мобільних операторів та налаштували систему анонімних міжнародних дзвінків (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, що в Києві правохронці припинили роботу підпільного телекомунікаційного центру, який привласнював кошти українців та іноземців під виглядом участі у міжнародних інвестиційних проектах.

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Служба безпеки України