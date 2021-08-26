Використовували технологію анонімних дзвінків: СБУ викрила кібершахраїв

Правоохоронці встановили, что мешканці Одеси заволоділи спеціалізованим телекомунікаційним обладнанням і програмним забезпеченням. Завдяки цьому обладнанню можна було робити міжнародні дзвінки під виглядом місцевих.

"Дзвінки, які робилися за цією технологією, забезпечували повну анонімність і могли використовуватися для нанесення шкоди інтересам держави", - повідомили в СБУ.

Також зловмисники розмістили обладнання в автомобілях таксистів, які постійно змінювали місцезнаходження, та імітували діяльність реальних абонентів. Все це було зроблено в межах "конспірації".

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів та в їхніх автомобілях правохоронці вилучили:

комп’ютерну техніку зі встановленим спеціальним програмним забезпеченням;

телекомунікаційне обладнання (GSM-шлюзи, GSM-модеми, SIM-банки);

sim-карти операторів мобільного зв’язку та чорнову документацію.

"У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України встановлюються всі обставини протиправних дій та причетні особи", - додали в СБУ.

Фото: зловмисники "обійшли" захист українских мобільних операторів та налаштували систему анонімних міжнародних дзвінків (ssu.gov.ua)