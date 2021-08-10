У Туркменістані для боротьби з VPN-сервісами стали використовувати Коран

Влада Туркменістану стали використовувати в боротьбі з VPN-сервісами Коран. Від жителів країни вимагають дати присягу на священній для мусульман книзі про те, що вони не будуть користуватися послугами, що дозволяють обходити обмеження в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Азатлик".

Як розповіла виданню одна з місцевих мешканок, минулого року вона вирішила провести додому інтернет. Для цього їй довелося записатися в чергу. Коли вона підійшла, то для отримання послуги жінці довелося підписати безліч документів.

"А тепер у мене вимагають, щоб я присягнулася на Корані, що не буду користуватися VPN-послугами", - додала вона.

За її словами, в країні без VPN-сервісів ніякі сайти не відкриваються. "Навіть не знаю, що робити", - поскаржилася жінка.

Видання зазначає, що туркменська влада для обмеження доступу до Інтернету жителів країни вдавалася до різних способів. Наприклад, обмежували швидкість, заблокували соціальні мережі і навіть співпрацювали з іноземними технологічними компаніями для стеження за своїми громадянами.