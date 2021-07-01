"Використовували грубу силу": США і Британія звинуватили ГРУ в сотнях кібератаках за два роки

"NSA, Агентство національної безпеки, Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA) США, ФБР і Національний центр кібербезпеки (NCSC) Великобританії з кібербезпеки сьогодні опублікували зведення даних з кібербезпеки, в якій викривають зловмисну кібердіяльність російської військової розвідки проти США і організацій по всьому світу", - йдеться в документі,

Відзначається, що ГРУ початок кібератаки в середині 2019 року і вони, ймовірно, тривають і зараз. У доповіді говориться, що російські хакери проводили кібератаки щодо сотні організацій і приватних компаній США та інших країн, використовуючи метод "грубої сили" для отримання доступу до урядових і приватних комп'ютерних мереж.

У доповіді спецслужб уточнюється, що в США кібератаки були спрямовані проти урядових відомств, оборонних структур, політичних консультантів і партійних організацій, підрядників американського Міноборони, енергетичних і логістичних компаній, науково-дослідних центрів, інститутів вищої освіти, юридичних фірм, а також фірм з медіасфери.

У документі описується, яким чином проводилися кібератаки. Зокрема, наводяться призначені для фахівців технічні деталі хакерських атак.

У зв'язку із загрозою кібератак з боку Росії спецслужби США і Великобританії опублікували список рекомендацій щодо захисту від них.

"Найбільш ефективним засобом зниження ризику (кібератак - ред.) є використання багатофакторної аутентифікації, про яку неможливо здогадатися під час спроб доступу методом "грубої сили", - уточнили в спецслужбах.