Microsoft повідомила про нові хакерські атаки Росії

За даними Microsoft, угруповання скоювало злочини як проти окремих користувачів, так і проти різних організацій, а також державних установ.

Корпорація вказує, що їй відомо про три успішні атаки, при цьому всі інші цілі хакерів не отримали шкоди. У Microsoft відзначили, що повідомили про активність зловмисників всім тим, кого вони намагалися зламати.

Сама компанія також піддалася атаці - на одному з комп'ютерів співробітника Microsoft була знайдена програма, призначена для крадіжки даних. Хакери змогли використовувати отриману інформацію для своїх цілей, однак, за заявою компанії, зараз зламаний пристрій захищено.