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Microsoft повідомила про нові хакерські атаки Росії

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Вашингтон, Субота 26 червня 2021 12:52
Microsoft повідомила про нові хакерські атаки Росії Фото: на Microsoft здійснили хакерську атаку (freepik.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Корпорація Microsoft повідомила про нові хакерські атаки. Компанія вважає, що їх здійснило угруповання Nobelium.

Про це пише Axios

За даними Microsoft, угруповання скоювало злочини як проти окремих користувачів, так і проти різних організацій, а також державних установ.

Корпорація вказує, що їй відомо про три успішні атаки, при цьому всі інші цілі хакерів не отримали шкоди. У Microsoft відзначили, що повідомили про активність зловмисників всім тим, кого вони намагалися зламати.

Сама компанія також піддалася атаці - на одному з комп'ютерів співробітника Microsoft була знайдена програма, призначена для крадіжки даних. Хакери змогли використовувати отриману інформацію для своїх цілей, однак, за заявою компанії, зараз зламаний пристрій захищено.

Нагадаємо, масштабним кібератакам через уразливість Microsoft піддалися Сполучені Штати Америки. У Вашингтоні вважають, що це переростає у світову кризу кібербезпеки.

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Microsoft хакери
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