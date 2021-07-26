Використовували 12 тисяч SIM-карток: СБУ заблокувала потужну проросійську ботоферму

За інформацією правоохоронців, ботоферму організував місцевий житель, спеціаліст з інформаційних та телекомунікаційних технологій.

Встановлено, що тільки від початку року для реєстрації фейкових аккаунтів було використано майже 12 тисяч SIM-карток українських та російських мобільних операторів.

Зазначено, що ботоферма працювала здебільшого у соцмережах, месенджерах та електронних гаманцях.

Як повідомляють силовики, замовниками послуг були, в основному, клієнти з РФ. Їх цікавила в основному "накрутка" кількості переглядів, вподобань, коментарів у соціальних мережах та відеохостингах.

Вказано, що за надані послуги замовники сплачували кошти в російських рублях.

Під час обшуків правоохоронці виявили у помешканні організатора ботоферми SIM-шлюзи, комп’ютерне та інше спеціалізоване телекомунікаційне обладнання та майже три тисячі SIM-карток операторів мобільного зв’язку.

Наразі тривають слідчі дії.

Після завершення експертиз правоохоронці оголосять організатору ботоферми підозру відповідно до ст. 361 ККУ.

Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)