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Використовували 12 тисяч SIM-карток: СБУ заблокувала потужну проросійську ботоферму

Автор: Марія Кучерявець

В Івано-Франківській області Служба безпеки України ліквідувала потужну ботоферму, яка виконувала завдання замовників з Росії. Зловмисники використовували майже 12 тисяч SIM-карток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією правоохоронців, ботоферму організував місцевий житель, спеціаліст з інформаційних та телекомунікаційних технологій.

Встановлено, що тільки від початку року для реєстрації фейкових аккаунтів було використано майже 12 тисяч SIM-карток українських та російських мобільних операторів.

Зазначено, що ботоферма працювала здебільшого у соцмережах, месенджерах та електронних гаманцях.

Як повідомляють силовики, замовниками послуг були, в основному, клієнти з РФ. Їх цікавила в основному "накрутка" кількості переглядів, вподобань, коментарів у соціальних мережах та відеохостингах.

Вказано, що за надані послуги замовники сплачували кошти в російських рублях.

Під час обшуків правоохоронці виявили у помешканні організатора ботоферми SIM-шлюзи, комп’ютерне та інше спеціалізоване телекомунікаційне обладнання та майже три тисячі SIM-карток операторів мобільного зв’язку.

Наразі тривають слідчі дії.

Після завершення експертиз правоохоронці оголосять організатору ботоферми підозру відповідно до ст. 361 ККУ.

Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)

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