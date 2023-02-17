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Испанский гранд положил глаз на звезду "Шахтера": украинец заменит героя ЧМ-2022

Фото: Анатолий Трубин после противостояния с "Ренном" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

На воспитанников донецкого "Шахтера" сохраняется большой спрос в ведущих европейских чемпионатах. Вратарь Анатолий Трубин заинтересовал представителя испанской Ла Лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Gol.

21-летний кипер попал в сферу интересов "Севильи". Переход украинца в чемпионат Испании может состояться в летнее трансферное окно.

Нервионцы заинтересовались Трубиным из-за риска потери основного вратаря. На голкипера сборной Марокко, сенсационно дошедшей до полуфинала Мундиаля, Яссина Буну претендуют английские клубы. "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" изучают вариант с приобретением африканца за ориентировочно 20 млн евро.

Трубин – один из кандидатов на замену Буну. "Севилья" якобы готова отдать 5 млн евро за воспитанника "горняков". Контракт кипера с "Шахтером" действует до лета 2024 года, поэтому ближайшее трансферное окно – последний шанс выручить неплохие отступные за него.

На профессиональном уровне Трубин дебютировал в сезоне 2018/19. В составе отечественного гранда он провел 75 матчей во всех турнирах, 30 из них – "сухие". За сборную Украины сыграл 3 поединка.

К слову, накануне "Шахтер" одержал победу над "Ренном" в плей-офф Лиги Европы.

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