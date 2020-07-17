Іспанка на Донбасі. П'яні на дорозі. Літо вдома. Свобода Слова Савіка Шустера сьогодні о 21.00

Обговорюємо головні події тижня:

- Чому в Україні зростає кількість "п'яних" ДТП?

- Що провокує появу вуличної злочинності?

- Чому бойовики так званої ДНР заарештували громадянку Іспанії, що народилася в Донецьку та як вона опинилася на волі?

- До чого призведе нове загострення на Донбасі?

- Чи запустить новий голова Національного банку друкарський верстат?

- Як проводити літню відпустку під час пандемії?

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна 24” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;

Олександра Устінова, народний депутат, “Голос", член Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності;

Валерій Кур, начальник Управління кримінальної розвідки ГУБОЗ МВС України (1994-2000);

Анна Маляр, юрист-кримінолог;

Ігор Смешко, голова СБУ (2003-2005);

Михайло Забродський, генерал-лейтенант Збройних сил України, народний депутат, “Європейська Солідарність”;

Наталія Королевська, народний депутат, “позиційна платформа - За життя", заступник голови Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;

Інна Голованчук, заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Гога Цхакая, голова Податкової служби Грузії (2009 - 2011), радник в "Офісі простих рішень та результатів";

Ярослав Железняк, заступник голови фракції партії “Голос”, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Вони говорять, а вирішує народ.