В Испанию прибыла группа украинских военных для обучения на ЗРК Hawk

В Испанию прибыла группа украинских военных для обучения на зенитно-ракетных комплексах Hawk.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Штаб обороны Испании.
"В продолжение мероприятий, уже проведенных в первой половине 2023 года, 74-й зенитно-артиллерийский полк проводит новый курс обучения для нескольких десятков украинских военнослужащих использованию и обслуживанию ракетного комплекса Hawk", - говорится в сообщении.
В Штабе обороны отмечают, что таким образом они помогают в улучшении возможностей противовоздушной обороны перед лицом серьезной угрозы, исходящей от средств нападения противника, будь то самолеты, ракеты или беспилотные авиационные системы.
По словам испанских военных, Hawk оказался очень эффективным, о чем неоднократно заявляли украинские власти, поблагодарив Испанию как за пожертвование указанных средств, так и за инструкции по обучению своего персонала.
Недавнюю просьбу высказал сам президент Украины Владимир Зеленский во время последнего саммита глав государств и правительств, состоявшегося в октябре в Гранаде.
В рамках обязательства Испании помочь Украине в ее оборонных возможностях 74-й зенитно-артиллерийский полк был вновь назначен для создания еще одного учебного модуля с целью обучения личного состава Вооруженных сил Украины задачам, связанным с эксплуатацией вышеупомянутых ЗРК Hawk.
Фото: Прибытие украинских военных (emad.defensa.gob.es)
Комплексное обучение этого модуля, включающее в себя теоретико-практическое обучение, как и те, что ранее преподавались, осуществляется в Дос-Эрманасе (Севилья). С этой целью в состав команды инструкторов был отобран высококвалифицированный и опытный персонал полка.
Благодаря им украинский персонал приобретет необходимые навыки и знания по эксплуатации зенитной системы Hawk с помощью интенсивной программы обучения и подготовки.
После визита президента Украины Владимира Зеленского в испанскую Гранаду и переговоры с премьером Педро Санчесом стало известно, что Испания готовится передать Украине пусковые установки ЗРК Hawk.
Затем Минобороны Испании подтвердило, что передаст Украине еще шесть пусковых установок для зенитно-ракетных комплексов Hawk. Также Мадрид готовит новые поставки артиллерийских снарядов.
Также СМИ сообщали, что Соединенные Штаты Америки планируют выкупить у Тайваня списанные ЗРК MIM-23 Hawk. Хотят передать их в качестве военной помощи Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.