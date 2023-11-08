В Испанию прибыла группа украинских военных для обучения на ЗРК Hawk

"В продолжение мероприятий, уже проведенных в первой половине 2023 года, 74-й зенитно-артиллерийский полк проводит новый курс обучения для нескольких десятков украинских военнослужащих использованию и обслуживанию ракетного комплекса Hawk", - говорится в сообщении.

В Штабе обороны отмечают, что таким образом они помогают в улучшении возможностей противовоздушной обороны перед лицом серьезной угрозы, исходящей от средств нападения противника, будь то самолеты, ракеты или беспилотные авиационные системы.

ЗРК Hawk оказался очень эффективным

По словам испанских военных, Hawk оказался очень эффективным, о чем неоднократно заявляли украинские власти, поблагодарив Испанию как за пожертвование указанных средств, так и за инструкции по обучению своего персонала.

Недавнюю просьбу высказал сам президент Украины Владимир Зеленский во время последнего саммита глав государств и правительств, состоявшегося в октябре в Гранаде.

Обучение украинских военных

В рамках обязательства Испании помочь Украине в ее оборонных возможностях 74-й зенитно-артиллерийский полк был вновь назначен для создания еще одного учебного модуля с целью обучения личного состава Вооруженных сил Украины задачам, связанным с эксплуатацией вышеупомянутых ЗРК Hawk.

Фото: Прибытие украинских военных (emad.defensa.gob.es)

Комплексное обучение этого модуля, включающее в себя теоретико-практическое обучение, как и те, что ранее преподавались, осуществляется в Дос-Эрманасе (Севилья). С этой целью в состав команды инструкторов был отобран высококвалифицированный и опытный персонал полка.

Благодаря им украинский персонал приобретет необходимые навыки и знания по эксплуатации зенитной системы Hawk с помощью интенсивной программы обучения и подготовки.

Hawk для Украины

После визита президента Украины Владимира Зеленского в испанскую Гранаду и переговоры с премьером Педро Санчесом стало известно, что Испания готовится передать Украине пусковые установки ЗРК Hawk.

Затем Минобороны Испании подтвердило, что передаст Украине еще шесть пусковых установок для зенитно-ракетных комплексов Hawk. Также Мадрид готовит новые поставки артиллерийских снарядов.

Также СМИ сообщали, что Соединенные Штаты Америки планируют выкупить у Тайваня списанные ЗРК MIM-23 Hawk. Хотят передать их в качестве военной помощи Украине.