На Іспанію обрушилася потужна повінь
На Іспанію обрушилася потужна повінь в місті Таррагоні і провінції Альканар. За пів години сильна злива скинула близько 77 літрів води на квадратний метр.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еl Рeriodico і La Vozde Galicia.
Крім того, в Мадриді через сильний дощ затримуються приміські лінії поїздів і ліній метро. При цьому в столичному регіоні сталося понад дев'ять тисяч ударів блискавок.
Також рясні опади зафіксували в Кастилії-Ла-Манчі і Наваррі, в результаті чого в регіонах падали дерева і були пошкоджені будівлі.
Per la intensitat de les pluges al #Montsià i #BaixEbre estan tallades— Trànsit (@transit) September 1, 2021
N-340 entre Amposta i Alcanar
AP-7 a Ulldecona TGN
TP-3318 a Ulldecona#INUNCAT pic.twitter.com/tNCqNCBt9f
Через ураган жовтий рівень попередження оголосили для Андалусії, Арагона, Астурії, Кантабрії, Кастилії і Леона, Кастилії-Ла-Манча, Каталонії, Естремадури, Галісії, регіону Мерсія, Наварра, Країни Басків, Ла-Ріоха і Валенсії.
N-340 a l’alçada de Les Cases d’Alcanar.#Montsia pic.twitter.com/NqzhRzS2s9— Rapitenc sense filtro (@rapitenc10) September 1, 2021
У провінції Альканар, де всього за пів години випало дві місячні норми опадів. Потоки води несли в Середземне море автомобілі і меблі, що знаходилася на відкритих ділянках. За даними метеорологічної служби Каталонії, в цей період на квадратний метр випало понад 215 літрів води.
Місцева влада закликала жителів залишатися вдома, бо погодні умови ще можуть привести до нових повеней.
Las tormentas y lluvias torrenciales provocan importantes riadas e inundaciones en las calles de Alcanar (Tarragona) https://t.co/GbPbUu2CBk pic.twitter.com/uAVwbMFKsJ— Europa Press (@europapress) September 1, 2021