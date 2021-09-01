На Іспанію обрушилася потужна повінь в місті Таррагоні і провінції Альканар. За пів години сильна злива скинула близько 77 літрів води на квадратний метр.

Крім того, в Мадриді через сильний дощ затримуються приміські лінії поїздів і ліній метро. При цьому в столичному регіоні сталося понад дев'ять тисяч ударів блискавок.

Також рясні опади зафіксували в Кастилії-Ла-Манчі і Наваррі, в результаті чого в регіонах падали дерева і були пошкоджені будівлі.

Per la intensitat de les pluges al #Montsià i #BaixEbre estan tallades



N-340 entre Amposta i Alcanar

AP-7 a Ulldecona TGN

TP-3318 a Ulldecona#INUNCAT pic.twitter.com/tNCqNCBt9f — Trànsit (@transit) September 1, 2021

Через ураган жовтий рівень попередження оголосили для Андалусії, Арагона, Астурії, Кантабрії, Кастилії і Леона, Кастилії-Ла-Манча, Каталонії, Естремадури, Галісії, регіону Мерсія, Наварра, Країни Басків, Ла-Ріоха і Валенсії.

У провінції Альканар, де всього за пів години випало дві місячні норми опадів. Потоки води несли в Середземне море автомобілі і меблі, що знаходилася на відкритих ділянках. За даними метеорологічної служби Каталонії, в цей період на квадратний метр випало понад 215 літрів води.

Місцева влада закликала жителів залишатися вдома, бо погодні умови ще можуть привести до нових повеней.