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На Іспанію обрушилася потужна повінь

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Іспанія, Середа 01 вересня 2021 18:46
На Іспанію обрушилася потужна повінь Фото: на Іспанію обрушилася потужна повінь (twitter.com/Airsoft_Land_)
Автор: Валерія Поліщук

На Іспанію обрушилася потужна повінь в місті Таррагоні і провінції Альканар. За пів години сильна злива скинула близько 77 літрів води на квадратний метр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еl Рeriodico і La Vozde Galicia.

Крім того, в Мадриді через сильний дощ затримуються приміські лінії поїздів і ліній метро. При цьому в столичному регіоні сталося понад дев'ять тисяч ударів блискавок.

Також рясні опади зафіксували в Кастилії-Ла-Манчі і Наваррі, в результаті чого в регіонах падали дерева і були пошкоджені будівлі.

Через ураган жовтий рівень попередження оголосили для Андалусії, Арагона, Астурії, Кантабрії, Кастилії і Леона, Кастилії-Ла-Манча, Каталонії, Естремадури, Галісії, регіону Мерсія, Наварра, Країни Басків, Ла-Ріоха і Валенсії.

У провінції Альканар, де всього за пів години випало дві місячні норми опадів. Потоки води несли в Середземне море автомобілі і меблі, що знаходилася на відкритих ділянках. За даними метеорологічної служби Каталонії, в цей період на квадратний метр випало понад 215 літрів води.

Місцева влада закликала жителів залишатися вдома, бо погодні умови ще можуть привести до нових повеней.

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