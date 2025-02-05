В Испании задержали хакера, который совершил десятки атак на стратегические объекты

В Испании задержали опасного хакера. В его "послужном списке" десятки атак, в частности на базы данных НАТО, ООН и армии США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт испанской полиции.

"Подозреваемому, который взял на себя ответственность за вторжение на форумы темной сети, удалось получить доступ к компьютерным службам государственных и частных организаций", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в список атакованных объектов вошли Гражданская гвардия, Министерство обороны, Национальный монетный двор и марка, Министерство образования, Министерство профессиональной подготовки и спорта, Женералитат Валенсии, различные испанские университеты, базы данных НАТО и армии США, а также другие международные компании и организации.

"Он также взял на себя ответственность за атаки на форумы под различными псевдонимами, чтобы избежать идентификации и привязки к преступлениям", - пишет полиция.

Во время обыска в его доме было изъято много компьютерной техники, которую исследуют специалисты. Кроме того, задержанный имел более 50 криптовалютных счетов с различными типами криптоактивов, что "свидетельствует о широких знаниях задержанного о мире блокчейнов".

Подозреваемый использовал псевдонимы

В течение 2024 года произошли различные кибератаки против организаций, государственных органов и даже испанских университетов.

"Впоследствии, используя до трех различных псевдонимов, он атаковал международные организации и организации государственного типа, получая доступ к базам данных, содержащим личную информацию сотрудников и клиентов, а также к внутренним документам, которые впоследствии продавались или свободно публиковались на форумах", - добавили полицейские.

Первое дело в "цепочке" кибератак

Национальная полиция начала расследование в феврале прошлого года после жалобы от бизнес-ассоциации Мадрида после обнаружения публикации на специализированном форуме об утечке данных, где они утверждали, что владеют информацией с ее веб-сайта. Проведя первоначальное расследование, агенты обнаружили, что не только данные были изъяты, но и портал был поврежден, показывая сообщение о том, что система была взломана.

После этих событий и в течение 2024 года подозреваемый совершил многочисленные кибератаки. Кроме баз данных НАТО, армии США, были атакованы также ООН, Международная организация гражданской авиации и две базы данных Гражданской гвардии и Минобороны. Последнее нападение было осуществлено в конце декабря 2024 года.

Настроил сложную технологическую сеть из анонимных программ

Подозреваемый, который "имел глубокие знания по компьютерам", сумел настроить сложную технологическую сеть с помощью анонимных сообщений и программ для просмотра, с помощью которых ему удалось скрыть свои "следы", что затруднило его идентификацию.