RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Испании задержали экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского

Фото: Олег Гладковский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин, Юлия Акимова

В Испании правоохранительные органы задержали бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Согласно данным источников РБК-Украина, речь идет об Олеге Гладковском, который также занимал ранее должность главы Межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

Гладковский разыскивался НАБУ еще с июня 2024-го. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Украину.

Дело Гладковского

Бывший чиновник подозревается в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверной информации. Согласно данным следствия, экс-заместитель министра обороны, директор департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники в сговоре с Гладковским в 2017 году организовали закупку грузовых автомобилей "МАЗ 6317" по завышенным ценам.

Производителем автомобилей выступало дочернее предприятие "Автосборочный завод №2", входящее в группу связанных компаний Корпорации "Богдан". Их доли в уставном капитале принадлежали задержанному.

Компания-производитель незаконно перевела на украинский бюджет расходы для увеличения уровня локализации.

16 апреля 2024-го Гладковский был объявлен в розыск. Тогда же НАБУ отмечало, что сумма убытков государству из-за его деятельности составила более 17 млн гривен.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОИспания