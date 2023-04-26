ua ru
Ср, 26 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Куба стала чаще закупать нефть в России из-за острой нехватки топлива в стране

Новина українською →
Среда 26 апреля 2023 22:12
Куба стала чаще закупать нефть в России из-за острой нехватки топлива в стране Фото: Танкер (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Куба все чаще обращается к России и Мексике за нефтью, чтобы облегчить острую нехватку дизельного топлива и бензина и дополнить запасы сокращающейся венесуэльской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Венесуэла более двух десятилетий является главным политическим союзником Кубы и крупнейшим поставщиком сырой нефти и топлива для государства. Куба также получает мазут для производства электроэнергии, бензин, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей и газ для приготовления пищи. Экспорт венесуэльской нефти на Кубу в этом году упал до 55 000 баррелей в сутки с почти 80 000 в 2020 году.

"С ноября Куба импортировала минимум пять грузов из России, которая является давним поставщиком, а также топливо из терминалов Карибского бассейна и Европы", - говорится в материале.

Танкер Bicentenario, принадлежащий мексиканской государственной нефтяной компании Petroleos Mexicanos, с апреля дважды разгружался на кубинском нефтеперерабатывающем заводе в Гаване. Правительство Кубы заявило на прошлой неделе, что его традиционные поставщики топлива не выполнили своих обязательств. Чиновники также возлагают вину за кризис на санкции США, усложняющие финансирование и транспортировку топлива на Кубу.

"Нам известно, что Куба закупает нефть у разных стран, подпадающих под санкции, так и не подпадающих под санкции, для борьбы с нынешним энергетическим кризисом на острове", - сказал представитель Госдепартамента США.

Российские и мексиканские поставки частично компенсируют недостаточный объем венесуэльского топлива и поставки более тяжелой переработки венесуэльской нефти.

Напомним, что российское правительство рассматривает возможность сокращения субсидий национальным нефтеперерабатывающим заводам, поскольку оно ищет способы ограничить расходы в условиях больших расходов на войну против Украины.

Пакистан сделал свой первый заказ на российскую нефть со скидкой в рамках нового соглашения, заключенного между Исламабадом и Москвой, при этом один груз будет доставлен в порт Карачи в мае.

Китайские государственные нефтяные гиганты и крупные частные нефтеперерабатывающие заводы закупают все больше российской нефти, поддерживая цены и заставляя более мелкие независимые компании искать дешевые альтернативы, такие как иранская нефть.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Куба Мексика
NEWS
Самые тяжелые бои идут на юге и западе Бахмута: карты боев ISW
Самые тяжелые бои идут на юге и западе Бахмута: карты боев ISW
DAILY
Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России