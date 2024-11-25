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В Испании заработало почетное консульство Украины. Во время открытия собрали 8,4 млн гривен

Понедельник 25 ноября 2024 15:39 promo
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В Испании заработало почетное консульство Украины. Во время открытия собрали 8,4 млн гривен Фото: в Испании открыли почетное консульство Украины
Автор: Юлия Бойко

В испанском городе Пальма-де-Майорка открыли почетное консульство Украины. Во время события был проведен благотворительный аукцион в поддержку украинских детей, пострадавших из-за полномасштабного вторжения России. На их нужды было собрано 8,4 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ведомства.

Почетным консулом Украины на Балеарских островах назначен Владимир Носов. Он подчеркнул, что вновь созданный институт будет принимать и реагировать на запросы граждан, а также будет развивать украино-испанские отношения в экономическом, культурном и гуманитарном направлениях.

В Испании заработало почетное консульство Украины. Во время открытия собрали 8,4 млн гривен

"Почетное консульство Украины станет мостиком взаимодействия между Украиной и Испанией в бизнесе, торговле, технологиях и обмене опытом. Мы будем активно работать в культурной сфере, а также будем поддерживать социальные и гуманитарные инициативы, направленные на помощь Украине, уделяя особое внимание детям и молодежи. Нашей целью есть создание благоприятных условий для украинского бизнеса, стремящегося выйти на испанский рынок и расти здесь. В то же время мы готовы поддерживать испанские компании, желающие развивать бизнес в Украине", - подчеркнул Носов.

"Открытие почетного консульства Украины на Балеарских островах - яркое свидетельство динамичного развития украинско-испанских отношений. Этот важный шаг открывает новые возможности для углубления сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также для расширения региональных связей между нашими странами", - отметил посол Украины в Испании Сергей Погорельцев.

В Испании заработало почетное консульство Украины. Во время открытия собрали 8,4 млн гривен

Во время открытия был проведен благотворительный аукцион, на котором удалось собрать 8,4 миллиона гривен для поддержки украинских детей, пострадавших в результате войны.

Половину этих средств, а именно 4,3 миллиона гривен, задонатила компания WhiteBIT. Лотами были избраны трогательные картины харьковской художницы Елены Борисовой, рассказывающие истории войны через призму детских эмоций.

"Мы продолжаем поддерживать Украину и прежде всего наших детей, которым война нанесла глубокие раны. Собранные средства будут направлены на помощь пострадавшим от этих страшных событий детям. Сегодня, как никогда, важно не останавливаться и продолжать поддерживать Украину", - подчеркнул Носов.

В Испании заработало почетное консульство Украины. Во время открытия собрали 8,4 млн гривен

Почетное консульство будет работать в будни с 9:00 до 17:00. На вопросы граждан будут отвечать по контактным номерам телефонов (+34 661 484 600, +38 075 10 21 730) и по электронной почте (consulatepalma@gmail.com).

Украинцы смогут подать запросы на различные консульские услуги. После проработки все запросы будут передаваться в Посольство Украины в Мадриде для окончательного решения. В случае необходимости представители посольства могут приезжать в Пальма-де-Майорка для непосредственного рассмотрения вопросов.

Напомним, Владимир Носов-украинский предприниматель, основатель и СЕО WhiteBIT, группы компаний, специализирующаяся на разработке продуктов в области блокчейн, президент футбольного клуба "Металлист 1925".

За 2,5 года полномасштабной войны Носов и WhiteBIT передали в помощь украинской армии и гражданским более 445 млн гривен. За вклад в помощь Вооруженным силам Украины был награжден наградами Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, СНБО, ГУР. Также он получил более 50 благодарностей от воинских частей и подразделений ВСУ.

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