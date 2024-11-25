В Испании заработало почетное консульство Украины. Во время открытия собрали 8,4 млн гривен

В испанском городе Пальма-де-Майорка открыли почетное консульство Украины. Во время события был проведен благотворительный аукцион в поддержку украинских детей, пострадавших из-за полномасштабного вторжения России. На их нужды было собрано 8,4 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ведомства.

Почетным консулом Украины на Балеарских островах назначен Владимир Носов. Он подчеркнул, что вновь созданный институт будет принимать и реагировать на запросы граждан, а также будет развивать украино-испанские отношения в экономическом, культурном и гуманитарном направлениях.

"Почетное консульство Украины станет мостиком взаимодействия между Украиной и Испанией в бизнесе, торговле, технологиях и обмене опытом. Мы будем активно работать в культурной сфере, а также будем поддерживать социальные и гуманитарные инициативы, направленные на помощь Украине, уделяя особое внимание детям и молодежи. Нашей целью есть создание благоприятных условий для украинского бизнеса, стремящегося выйти на испанский рынок и расти здесь. В то же время мы готовы поддерживать испанские компании, желающие развивать бизнес в Украине", - подчеркнул Носов.

"Открытие почетного консульства Украины на Балеарских островах - яркое свидетельство динамичного развития украинско-испанских отношений. Этот важный шаг открывает новые возможности для углубления сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также для расширения региональных связей между нашими странами", - отметил посол Украины в Испании Сергей Погорельцев.

Во время открытия был проведен благотворительный аукцион, на котором удалось собрать 8,4 миллиона гривен для поддержки украинских детей, пострадавших в результате войны.

Половину этих средств, а именно 4,3 миллиона гривен, задонатила компания WhiteBIT. Лотами были избраны трогательные картины харьковской художницы Елены Борисовой, рассказывающие истории войны через призму детских эмоций.

"Мы продолжаем поддерживать Украину и прежде всего наших детей, которым война нанесла глубокие раны. Собранные средства будут направлены на помощь пострадавшим от этих страшных событий детям. Сегодня, как никогда, важно не останавливаться и продолжать поддерживать Украину", - подчеркнул Носов.

Почетное консульство будет работать в будни с 9:00 до 17:00. На вопросы граждан будут отвечать по контактным номерам телефонов (+34 661 484 600, +38 075 10 21 730) и по электронной почте (consulatepalma@gmail.com).

Украинцы смогут подать запросы на различные консульские услуги. После проработки все запросы будут передаваться в Посольство Украины в Мадриде для окончательного решения. В случае необходимости представители посольства могут приезжать в Пальма-де-Майорка для непосредственного рассмотрения вопросов.

Напомним, Владимир Носов-украинский предприниматель, основатель и СЕО WhiteBIT, группы компаний, специализирующаяся на разработке продуктов в области блокчейн, президент футбольного клуба "Металлист 1925".

За 2,5 года полномасштабной войны Носов и WhiteBIT передали в помощь украинской армии и гражданским более 445 млн гривен. За вклад в помощь Вооруженным силам Украины был награжден наградами Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, СНБО, ГУР. Также он получил более 50 благодарностей от воинских частей и подразделений ВСУ.