Досрочные выборы объявил Премьер-министр Испании Педро Санчес. Голосование проходит на восемь месяцев раньше запланированного срока. Причиной стало, в частности, отклонение депутатами предложенных изменений в законодательство страны.

За должность соперничают Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE), возглавляемая Санчесом, и консервативная Народная партия (PP) во главе с Альберто Нуньесом Фейхоо. Последний для получения парламентского большинства может потребовать поддержки ультраправой партии "Вокс".

Социалисты, согласно опросам общественного мнения, несколько уступают консерваторам. В то же время Санчес накануне голосования заявил своим поклонникам, что рассчитывает на победу.

Избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Предварительные результаты ожидаются примерно через час после завершения голосования, а официальные итоги обнародуют ночью на понедельник.

Почему Санчес рискует потерять власть

Одной из главных тем предвыборной кампании стала нехватка доступного жилья. Также избирателей беспокоят уровень жизни и иммиграция.

Педро Санчес возглавляет правительство Испании с 2018 года. На международной арене он приобрел известность благодаря критике действий Израиля в Газе и политики президента США Дональда Трампа. В то же время, внутри страны позиции премьера ослабили коррупционные скандалы и две смертельные железнодорожные аварии.

Даже если социалисты получат больше мест в парламенте, сформировать левоцентристскую коалицию Санчесу может быть непросто.

Другой сценарий подразумевает приход к власти Народной партии Фейхоо. Для формирования правительства консерваторам, вероятно, придется заручиться поддержкой Vox, возглавляемой Сантьяго Абаскальем.

В настоящее время PP и Vox уже совместно управляют четырьмя испанскими регионами. Однако вхождение ультраправых в национальное правительство может иметь гораздо более широкие последствия - не только для внутренней политики Испании, но и для баланса сил в Европе.