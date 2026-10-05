Испания на фоне политического кризиса идет на досрочные выборы

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о роспуске парламента и проведении всеобщих выборов. Дата уже определена - 29 ноября 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais и Politico .

Санчес признал, что правительство "допустило ошибки" и не достигло всего, что имело целью.

Решение он принял в выходные, после консультаций с членами кабинета, лидерами своей партии и партнерами из других партий. Парламент распускается за девять месяцев до конца срока, который Санчес всегда хотел завершить.

По словам Politico, эти выборы могут стать "концом последнего крупного социалистического правительства" в Евросоюзе (Санчес - лидер Испанской социалистической рабочей партии, - ред.). Также, как отмечает издание, голосование может убрать с первой линии политики одного из главных европейских критиков президента США Дональда Трампа.

Санчес также напомнил о беспрецедентных кризисах, с которыми пришлось столкнуться - войны и геополитические потрясения. По его словам, он "боролся против тиранов, техноолигархов и геноцидных режимов".

Politico напоминает, что Санчес принадлежит к западным лидерам, которые решительнее всего осуждали Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за конфликтов в Газе и Иране. Он также конфликтовал с технологическими гигантами, в том числе с Илоном Маском.

Объявляя выборы, премьер предупредил о росте влияния ультраправых сил.

"Вы, испанцы, должны решить, какую роль хотите играть в эту эпоху и какую роль хотите видеть для Испании", - сказал Санчес в обращении к нации.

"Вы должны решить, приобщиться ли к ультраправой волне, ведущей к регрессу везде, где она у власти, или хотите, чтобы Испания оставалась оплотом открытости, социальной справедливости и экологической ответственности", - добавил он.

По данным источников El Pais в королевском дворе, в воскресенье днем Санчес сообщил о своем решении короля Филиппа VI.

Что стало толчком к выборам

Толчком стал провал в Конгрессе в прошлую пятницу двух правительственных жилищных декретов. Документы предусматривали дополнительные меры по защите арендаторов и борьбе с последствиями жилищного кризиса.

Это произошло на фоне протестов, вспыхнувших после выдворения из квартиры в Мадриде 87-летней Марикармен Абаскаль. По данным Politico, женщина жила в этом доме с 1956 года.

3 октября десятки тысяч человек вышли на улицы около 50 испанских городов. Они потребовали усилить защиту арендаторов и принять меры, чтобы удешевить жилье. По данным Reuters, в Мадриде на акцию вышли около 70 тысяч человек.

Вопрос недоступного жилья возглавляет список вопросов, волнующих избирателей в Испании больше всего, пишет Politico. По мнению издания, Санчес, похоже, хочет сделать эту тему полем для избирательной кампании, которое, по его мнению, может сыграть ему на пользу.

В то же время, позиции Санчеса уже ослабили коррупционные дела против его Социалистической партии. Летом он также подвергся сильной критике из-за действий правительства в миграционном кризисе в Сеуте.

Politico добавляет, что рядовые испанцы почти не чувствуют результатов экономического роста и рекордной занятости. Инфляция опережает рост зарплат, а цены и стоимость жилья продолжают расти.

Что говорят опрос

Большинство опросов указывает, что выборы может выиграть правоцентристская Народная партия. Ее поддерживают 34 процента избирателей.

Социалистическая партия, возглавляемая Санчесом, занимает лишь второе место с показателем 26 процентов. Отставание от лидера составляет восемь процентных пунктов.

Фото: результаты опроса в Испании по состоянию на 26 сентября (скриншот politico.eu)

Ультраправая партия Vox, по прогнозам, получит 18 процентов. Именно с ней Народная партия, вероятно, создаст коалицию.

"Наконец-то", - так отреагировала на новость о выборах Народная партия. Политическая сила требовала досрочных выборов почти с момента, когда в конце 2023 Санчес сохранил власть.

Оглашение выборов застало неожиданно разрозненные левые партии. Социалистам для создания нового правительства нужно, чтобы силы левее их объединились в жизнеспособный союз, пишет издание.

Напомним, коалиционное правительство Санчеса работает с 2023 года. Его партнеры по движению Sumar пока не имеют лидера, потому что вице-премьер-министр Йоланда Диас отказалась баллотироваться на переизбрание. Нового руководителя движения должны назвать 17 октября, когда партия сменит название на "Широкий фронт".

Главной претенденткой на роль лидера считают министра здравоохранения Монику Гарсию. Главной фигурой движения в Каталонии будет министр культуры Эрнест Уртасун.

Напомним, в конце августа Санчес заявил, что миграционный кризис в Сеуте мог начаться из-за фейков в соцсетях.