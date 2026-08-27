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В Испании поймали "мастера побегов", неоднократно сбегавшего из тюрем ЕС

08:17 27.08.2026 Чт
2 мин
Из тюрем каких стран мужчине удавалось сбежать?
aimg Филипп Бойко
Фото: полиция Испании (facebook/PoliciaNacional)

Испанская полиция задержала мужчину, разыскиваемого итальянскими правоохранителями. Он имеет репутацию особо искусного беглеца и в настоящее время суд в Испании принял решение о его содержании под стражей без права на залог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Испанские правоохранители установили район в Таррагоне, где, по их данным, скрывался разыскиваемый. После этого полицейские провели операцию по его задержанию. Испания рассматривает вопрос о его экстрадиции в Италию, где он находится в розыске.

Убегал из тюрем в нескольких странах

Репутацию "мастера побегов" мужчина получил из-за того, что ему уже неоднократно удавалось покидать места заключения. В частности, он убегал из тюрем в Терне и Парме в Италии, а также из тюрьмы в Бельгии. Именно итальянские стражи порядка объявили его в европейский розыск.

Теперь после задержания в Испании его могут вернуть в Италию для дальнейших судебных процедур.

Что думают о побеге из тюрем в Германии

Интересный факт. В Германии не наказывают за побег из тюрьмы. Немецкая юриспруденция исходит из того, что стремление к свободе является базовым инстинктом человека. Закон не может требовать от заключенного наказывать себя при желании бежать из неволи.

Но, есть совокупные статьи: порча имущества (во время бегства арестант мог выбить окна или сломать решетку), насилие и сопротивление (против охранников или полиции), воровство (даже тюремная спецодежда считаться украденной государственной собственностью) и помощь сбежать другим (передача инструментов или любое пособничество).

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