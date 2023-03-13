В Испании десятки украинских военных завершили обучение на танках Leopard 2

Сегодня, 13 марта, в Испании завершилось четырехнедельное обучение десятков украинских солдат на танках Leopard 2A4.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом сказано в заявлении Вооруженных сил Испании.
Там подчеркнули, что в общей сложности 40 членов экипажа танка и 15 специалистов-механиков прошли обучение на Leopard 2, которые организовали на военной базе в Сарагосе.
Испанский инструктор Контрерас в комментарии журналистам рассказал, что тренировки были очень интенсивными. По его словам, украинцы вернутся домой "с очень приемлемыми знаниями" о Leopard 2.
"Хотя танки отличались, многие системы совпадают, и это значительно облегчило работу. Благодаря этому, а также мотивации, которую проявил личный состав, и его желанию учиться, мы видим, что они очень хорошо подготовлены к возобновлению боевых действий", - добавил он.
Напомним, 9 марта стало известно, что Польша отправила в Украину еще десять танков Leopard 2 в рамках военной помощи.
Также мы писали, что в Германии завершается обучение украинских военных на танках Leopard 2.
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