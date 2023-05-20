В Испании на авиабазе разбился истребитель F-18

Инцидент произошел в субботу, 20 мая, на авиабазе Сарагоса. Авиакатастрофу подтвердили в Воздушно-космических силах Испании. Военные заявили, что истребитель имел "некоторые проблемы".

Самолет разбился при выполнении показательного полета. Пилот успел катапультироваться. Его с повреждениями ног госпитализировали. Пока жизни пилота ничего не угрожает.

Стоит отметить, что F-18 - это американский истребитель-бомбардировщик, разработанный в 1970-х годах. Это основной боевой самолет в США. Также он находится на вооружении ряда стран Европы и Азии.

Напомним, в начале марта вблизи Рима столкнулись два военных самолета. Оба пилота погибли.

Также недавно на Аляске разбились два вертолета армии США, в результате аварии три человека погибли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.