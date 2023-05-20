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В Испании на авиабазе разбился истребитель F-18

Фото: в Испании разбился военный самолет (wikipedia.org)
Автор: Наталья Юрченко

Истребитель F-18 разбился на авиационной базе в Испании. Пилот успел катапультироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Инцидент произошел в субботу, 20 мая, на авиабазе Сарагоса. Авиакатастрофу подтвердили в Воздушно-космических силах Испании. Военные заявили, что истребитель имел "некоторые проблемы".

Самолет разбился при выполнении показательного полета. Пилот успел катапультироваться. Его с повреждениями ног госпитализировали. Пока жизни пилота ничего не угрожает.

Стоит отметить, что F-18 - это американский истребитель-бомбардировщик, разработанный в 1970-х годах. Это основной боевой самолет в США. Также он находится на вооружении ряда стран Европы и Азии.

Напомним, в начале марта вблизи Рима столкнулись два военных самолета. Оба пилота погибли.

Также недавно на Аляске разбились два вертолета армии США, в результате аварии три человека погибли.

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ИспанияАвиакатастрофа