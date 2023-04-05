Испания задерживает отправку Leopard Украине: министр обороны назвала новые сроки

Испания задерживает отправку шести танков Leopard 2A4 Украине. Они покинут страну уже во второй половине апреля.
Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Отмечается, что боевые танки не использовали с 1990-х годов. Все это время они были законсервированы в резерве, нуждались в переоборудовании и проверке боеготовности.
В прошлом месяце Испания пообещала отправить Украине танки после Пасхальных праздников.
В целом ожидается поставка десяти Leopard 2A4. По словам Роблес, Вооруженные силы уже начали ремонт оставшихся четырех танков.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, страны НАТО планируют передать ВСУ два батальона с немецкими танками Leopard 2, а также четыре батальона из Leopard 1.
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