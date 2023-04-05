RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Испания задерживает отправку Leopard Украине: министр обороны назвала новые сроки

Фото: Испания задерживает отправку Leopard Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Испания задерживает отправку шести танков Leopard 2A4 Украине. Они покинут страну уже во второй половине апреля.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что боевые танки не использовали с 1990-х годов. Все это время они были законсервированы в резерве, нуждались в переоборудовании и проверке боеготовности.

В прошлом месяце Испания пообещала отправить Украине танки после Пасхальных праздников.

В целом ожидается поставка десяти Leopard 2A4. По словам Роблес, Вооруженные силы уже начали ремонт оставшихся четырех танков.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, страны НАТО планируют передать ВСУ два батальона с немецкими танками Leopard 2, а также четыре батальона из Leopard 1.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеИспания