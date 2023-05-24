Испания не войдет в "коалицию истребителей", потому что не имеет F-16 на вооружении, - Минобороны

Министр подчеркнула, что Испания "полностью и однозначно поддерживает Украину в пределах своих возможностей". Она отметила, что у Испании есть истребители F-18 и Eurofighter, но отсутствие F-16 исключает возможность предоставления или обучения на этих самолетах.

По ее словам, Испания вносит свой вклад в поддержку Украины "согласно своим возможностям" и проявляет солидарность с другими странами, которые планируют предоставить F-16 и обучение для пилотов.

Также Испания научила более тысячи украинских военнослужащих и передаст в общей сложности 10 танков Leopard 2.

Что известно о "коалиции истребителей"

О такой инициативе первыми заявили Британия и Нидерланды - страны готовы обучать украинских пилотов на F-16 и передать эти самолеты Украине. Затем к ним присоединился ряд стран, а позже обучение согласились проводить и США.

Эти самолеты нужны Украине для выполнения боевых задач как в тылу, так и на передовой, а также могут выполнять роль ПВО.

В Воздушных силах Украины сообщили, что пока обучение не стартовало, ведь идет подготовка специалистов.

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