Іспанія - Україна: чи зможе команда Шевченка вперше обіграти суперника

Матч між збірними Іспанії та України відбудеться в рамках другого туру Ліги націй. Трансляція розпочнеться о 21:45, а дивитися гру можна на каналах "Футбол 1" і ТРК "Україна". Букмекери вважають фаворитом господарів поля. Команда Андрія Шевченка розпочала новий розіграш турніру з перемоги над Швейцарією.

6 вересня 21:45

Мадрид, стадіон "Альфредо Ді Стефано"

"Синьо-жовті" підходять до поєдинку проти ексчемпіонів світу і Європи в ролі лідера групи після досить складної перемоги. Адже така тривала перерва, спричинена пандемією коронавірусу, не йде на користь жодній збірній.

Старт у Лізі націй

Перший матч став успішним за результатом, але також показав наявні проблеми у побудові команди. Суперники грали аж без восьми футболістів основи, проте стартові хвилини пройшли за їхньою перевагою завдяки кращій організованості і працьовитості на полі.

Головний тренер збірної України, як і обіцяв, дав проявити себе новачкам. З перших хвилин на поле вийшли крайні захисники Михайліченко та Тимчик, які записали на свій рахунок по асисту.

Окремо варто підкреслити гру Руслана Малиновського, який додав у плані гри на оборону та у відборі м'яча. На його рахунку чотири удари по воротах за матч і дивом не забитий м'яч.

Дуже непереконливий поєдинок провели Зінченко та Коноплянка, які помилялися, втрачали м'яч та були неточними під час передач. Але гравець "Манчестер Сіті" реабілітувався розкішним забитим м'ячем, тоді як вінгер "Шахтаря", який немає постійної ігрової практики у клубі, був замінений вже на старті другого тайму.

Як стартував суперник

Збірна Іспанії на останніх секундах врятувалася в матчі проти німців. Команда господарів вийшла вперед на 51 хвилині зусиллями Тімо Вернера. Усі спроби гостей відігратися були марними до шостої компенсованої хвилини матчу. Саме на ній Хосе Луїс Гайя зумів переграти воротаря німців Кевіна Траппа.

Луїс Енріке теж вирішив поекспериментувати у Лізі націй зі складом і викликав велику кількість дебютантів. Проте на передматчевій пресконференції він не став детально розповідати про плани на склад проти України.

Попередні зустрічі

Збірна України ще жодного разу не вигравала в п'яти матчах з іспанцями. Востаннє команди зустрічалися у кваліфікації Євро-2016, тоді "синьо-жовті" програли вдома і на виїзді з однаковим рахунком 0:1. Всього на рахунку команди суперника чотири перемоги і ще одна гра завершилася нічия.

Що далі?

Команди підуть на перерву до 10 жовтня. Наша збірна в цей день прийме на своєму полі Німеччину.