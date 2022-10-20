Испания и Франция заставили российских олигархов платить за арестованные яхты, - Reuters

В Испании шесть судов были арестованы после санкций, введенных после вторжения России в Украину в феврале. Большинство владельцев платят за техническое обслуживание, экипаж и страховку, сказал источник, осведомленный в этом вопросе.

Физическим лицам обычно запрещено совершать финансовые операции в юрисдикциях, где к ним применяются санкции, но правительства Испании и Франции разрешают платежи в соответствии с законодательством ЕС и национальным законодательством.

Министерство финансов Испании сообщило, что закон 2014 года, принятый после аннексии Крыма Россией в том же году, позволяет лицам, находящимся под санкциями, производить необходимые платежи для содержания активов.

В марте премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал, объявив об аресте одной яхты в Испании, "решительно" и "жестко" ударить по союзникам Путина.

На данный момент продана только яхта: Axioma была продана с аукциона в Гибралтаре в августе по распоряжению банка JP Morgan, а не правительства.

Предложения США и Евросоюза продать арестованные российские активы и передать вырученные средства Украине застопорились

Во Франции и Испании решение арестовать, а не конфисковать роскошные активы, которые принадлежат россиянам, находящимся под санкциями, означает, что их текущие расходы остаются на ответственности владельца, согласно заявлениям министерства финансов Испании, французского морского юриста и двух представителей арестованных судов во Франции.

Джеймс Джаффа, юрист британской фирмы Jaffa & Co, специализирующейся на яхтах, в том числе для российских клиентов, заявил, что расходы на содержание таких яхт зачастую были "карманными деньгами" для их владельцев, а неуплата могла позволить кредиторам вроде верфей потребовать, чтобы суды санкционировали арест и продажу яхты для погашения долгов.

Управляющая компания порта Ocibar сообщила, что владельцы двух яхт, арестованных х в связи с санкциями в Испании и пришвартованных на ее объектах в Таррагоне и Майорке, - Crescent и Lady Anastasia - вносили платежи, в том числе за стоянку, коммунальные платежи и основной экипаж.

Испанские власти считают, что Crescent контролируется Эдуардом Худайнатовым, находящимся под санкциями бывшим главой российского энергетического гиганта "Роснефть".

Судно Lady Anastasia зарегистрировано в государственной базе данных судоходства Equasis как принадлежащее компании Homeland Shipping Limited. Испанские власти считают, что эту фирму контролирует находящийся под санкциями глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Во Франции заморожены пять яхт. Алексей Кузьмичев, акционер российского Альфа-банка, находящийся под санкциями, оплачивал два своих арестованных судна в Каннах и Антибе в соответствии с законом Европейского Союза от 2014 года, который разрешает платежи за содержание замороженного имущества, сообщил его адвокат.

Министерство финансов Франции подтвердило, что правила ЕС разрешают платежи, но отказалось сообщить, были ли удовлетворены запросы.