Іспанія пригрозила вивести ракети "Патріот" з Туреччини

Іспанія пригрозила вивести свої ракети "Патріот" з Туреччини в знак протесту проти військової операції турецької армії у Сирії. Про це повідомляє Reuters.

Відповідну заяву зробила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес під час засідання НАТО на рівні глав оборонних відомств. За її словами, наступ Туреччини в Сирії може поставити під загрозу боротьбу проти бойовиків "Ісламського держави".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що представники НАТО розкритикували військові дії Туреччини в Сирії. Зокрема, міністр оборони США Марк Еспер назвав необґрунтованим початок військової операції. При цьому, у НАТО визнали, що Туреччина є важливим стратегічним союзником.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп пригрозив Туреччині введенням широкомасштабних санкцій, якщо турецькі військові продовжать обстрілювати курдів в Сирії.

Крім цього, під час зустрічі міністрів оборон НАТО, Німеччина запропонувала створити міжнародний контроль за безпечною зоною" в Сирії. За словами міністра оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Росія і Туреччина не можуть самостійно здійснювати контроль за кордоном.