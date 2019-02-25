Іспанія не підтримає військове вирішення кризи у Венесуелі

Іспанія не буде підтримувати військове втручання

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррел заявил, что Испания не поддержит военное решение кризиса в Венесуэле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство EFE.

В случае, если западные страны начнут реализовывать свои идеи о решении кризиса в Венесуэле с помощью военной интервенции, Мадрид это не поддержит.

"Мы четко предупредили, что мы решительно не будем поддерживать и осудим любую иностранную военную интервенцию [Венесуэлы], которая, как мы надеемся, не произойдет», — сказал глава внешнеполитического ведомства. «Не все варианты [для урегулирования ситуации] находятся на столе", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось ,что количество погибших в результате столкновений на границе Венесуэлы с Колумбией возросло до четырех. Отмечено, что еще около 100 человек получили травмы. Так, столкновения произошли между военными и местными жителями, которые поддерживают лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Как писало РБК-Украина, в венесуэльском районе Сан-Франсиско-де-Бруани военные открыли огонь по коренным жителям, которые пытались помешать их проезду к границе с Бразилией. В результате инцидента погибли 2 человека, еще 14 получили огнестрельные ранения.