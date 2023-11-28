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Испания поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, - глава МИД

Фото: глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом. Одной из тем обсуждений стало вступление Украины в Европейский союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу и Альбареса в Twitter.

"Я подтвердил твердую приверженность Испании защите мира, суверенитета и территориальной целостности Украины. Также мы поддерживаем начало переговоров о вступлении Украины в ЕС", - написал испанский министр по итогам переговоров. 

В свою очередь Кулеба поблагодарил за испанскую поддержку Украины в противостоянии российской агрессии и начале вступительных переговоров с ЕС. 

По словам главы МИД Украины, он также обсудил с коллегой пути увеличения оборонного производства в Европе. 

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Напомним, недавно Европейская комиссия обнародовала отчет о прогрессе Украины и других стран-претендентов на пути в Евросоюз. 

Ведомство рекомендовало начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Для этого необходимо, чтобы все лидеры стран блока поддержали соответствующее решение. Его хотят рассмотреть на саммите 14-15 декабря. 

Пока только Венгрия открыто заявила, что выступает против начала вступительных переговоров с Украиной

 

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МИД УкраиныИспанияДмитрий Кулеба