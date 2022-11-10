Испания передаст Украине дополнительные системы ПВО Hawk

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Infodefensa .

"Еще две пусковые установки будут отправлены именно потому, что об этом нас попросили из НАТО, для помощи Украине. Мы твердо привержены Украине, потому что понимаем, что она реализует свое законное право на оборону, став жертвой вторжения и жестокой войны", - рассказала министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Также уже в ближайшее время 64 военных Украины прибудут в Толедо для учений. Еще 21 воин на этой неделе будут учиться пользоваться гаубицами 105 мм в Альмерии, что на юго-востоке страны.

В целом Испания имеет возможность обучать около 400 украинских военных каждые два месяца.