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Испания передает Украине новую партию танков Leopard 2

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Испания начала передачу Украине новой партии военной помощи. В него входят 10 боевых танков Leopard 2А4, несколько экскаваторов и большое количество противотанковых ракет.

"Началась мультимодальная транспортировка в Украину 10 боевых танков Leopard 2А4, которые прошли процесс ремонта, настройки и готовности на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадайра, а также соответствующие испытания для проверки их полной работоспособности", - говорится в сообщении. 

В ведомстве отметили, что новая партия помощи прибудет в Польшу уже в эти выходные, после чего они будут поставлены украинским военным. 

"Вооруженные силы Украины будут нести ответственность за последний этап перемещения по территории Украины до предоставления его в распоряжение оперативных подразделений украинской армии", - говорится в сообщении. 

При этом отмечается, что с новой партией танков Leopard 2A4 Испания передала Украине в общей сложности 20 таких танков, и планирует подготовить или передать еще один новый комплект во второй половине 2024 года.

Помощь Украине от Испании

С первых дней войны России против Украины, Испания стала одним из ключевых партнеров, оказывая значительную помощь украинскому народу. Эта поддержка имеет многогранный характер, охватывая военную, гуманитарную и финансовую сферы.

Испания предоставила Украине 600 миллионов евро военной помощи, включая оружие, боеприпасы, средства связи и разведки, а также медицинское оборудование.

Президент Владимир Зеленский недавно говорил, что для защиты Украины от российских атак Испания предоставит дополнительные средства противовоздушной обороны.

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