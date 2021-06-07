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Іспанія відкриває кордони для вакцинованих туристів

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Мадрид, Понеділок 07 червня 2021 00:01
Іспанія відкриває кордони для вакцинованих туристів Фото: Іспанія відкриває кордони для туристів (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Іспанія з 7 червня відкриває свої кордони для вакцинованих з усього світу. Люди, які отримали щеплення проти коронавірусу, "та їхні сім'ї" можуть перебувати в країні, незалежно від країни походження.

Про це заявив уряд у Мадриді, передає DW.

Іноземним круїзним суднам також буде дозволено знову причалювати в іспанських портах.

Іспанська туристична галузь розраховує на літній бізнес після декількох місяців локдауну - уряд сподівається, що цього року країну відвідають 45 мільйонів іноземних туристів.

Іспанія є другим за популярністю туристичним напрямком у світі після Франції, в 2019 році, згідно з офіційними даними, тут побувало 83,5 мільйона іноземних туристів. Минулого року ця кількість скоротилася на 77%.

Раніше глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, які країни будуть відкриті для українців після введення COVID-паспортів.

РБК-Україна писало, що Швейцарія почне поширення COVID-сертифікатів наступного тижня.

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