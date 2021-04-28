Іспанія відкриється для туристів: названа дата і вимоги

"Іспанія буде готова в червні сказати всім мандрівникам по всьому світу, що ви можете відвідати нас", - заявив міністр туризму Іспанії Фернандо Вальдес.

При цьому він підкреслив, що будь-яка схема допуску туристів з неєвропейських країн буде залежати від "цифрового зеленого сертифіката" ЄС. Міністр зазначив, що"це не чарівна паличка".

Так, згідно з "цифровим зеленим сертифікатом" в старни ЄС зможуть приїжджати всі, хто був вакцинований від коронавірусу, має негативний тест або недавно перехворів.