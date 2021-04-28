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Іспанія відкриється для туристів: названа дата і вимоги

Новость на русском → Мадрид, Середа 28 квітня 2021 16:55
Іспанія відкриється для туристів: названа дата і вимоги Фото: Іспанія відкриється для туристів з червня (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Іспанії готується до відкриття країни для іноземних туристів з червня. Однак перед цим влада запустить пілотний проект з допуску туристів в країну, який почне діяти вже в травні.

Про це повідомляє BBC.

"Іспанія буде готова в червні сказати всім мандрівникам по всьому світу, що ви можете відвідати нас", - заявив міністр туризму Іспанії Фернандо Вальдес.

При цьому він підкреслив, що будь-яка схема допуску туристів з неєвропейських країн буде залежати від "цифрового зеленого сертифіката" ЄС. Міністр зазначив, що"це не чарівна паличка".

Так, згідно з "цифровим зеленим сертифікатом" в старни ЄС зможуть приїжджати всі, хто був вакцинований від коронавірусу, має негативний тест або недавно перехворів.

Нагадавши, цифрові паспорти вакцинації від коронавірусу планують запровадити в Європейському Союзі до червня цього року.

Також повідомлялося, що Євросоюз влітку може відкрити кордони для туристів, щеплених схваленими вакцинами.

При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я досі виступає проти поїздок за сертифікатами вакцинації від COVID.

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