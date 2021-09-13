Іспанія в жовтні почне виробництво першої вітчизняної COVID-вакцини

У серпні було оголошено, що Іспанське Агентство з лікарських засобів схвалило перший раунд клінічних випробувань нової вакцини на людях.

Морант заявила, що вакцина буде хороша для боротьби з вірусом, оскільки "вона була розроблена з урахуванням різних штамів і на сьогодні показала дуже хороші результати".

Нова вакцина була створена фармацевтичною компанією HIPRA, провідною компанією у ветеринарному секторі, яка була перепрофільована на виробництво ліків і вакцин для людей, щоб допомогти полегшити наслідки COVID-19.

Вакцина HIPRA не заснована на технології мРНК, як це було у випадку з вакцинами Pfizer і Moderna, або на більш традиційних технологіях, які використовувалися в вакцинах AstraZeneca і Johnson & Johnson (Janssen), замість цього в ній використовується технологія рекомбінантних білків.

Компанія HIPRA, розташована в каталонському місті Жирона, заявила, що вона може виробити до 400 мільйонів доз вакцини у 2022 році і 1,2 мільярда у 2023 році, якщо вакцина буде схвалена.