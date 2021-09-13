Испания в октябре начнет производство первой отечественной COVID-вакцины

В августе было объявлено, что испанское агентство по лекарственным средствам одобрило первый раунд клинических испытаний новой вакцины на людях.

Морант заявила, что вакцина будет хороша для борьбы с вирусом, поскольку "она была разработана с учетом различных штаммов и на сегодняшний день показала очень хорошие результаты".

Новая вакцина была создана фармацевтической компанией HIPRA, ведущей компанией в ветеринарном секторе, которая была перепрофилирована на производство лекарств и вакцин для людей, чтобы помочь облегчить последствия COVID-19.

Вакцина HIPRA не основана на технологии мРНК, как это было в случае с вакцинами Pfizer и Moderna, или на более традиционных технологиях, которые использовались в вакцинах AstraZeneca и Johnson & Johnson (Janssen), вместо этого в ней используется технология рекомбинантных белков.

Компания HIPRA, расположенная в каталонском городе Жирона, заявила, что она может произвести до 400 миллионов доз вакцины в 2022 году и 1,2 миллиарда в 2023 году, если вакцина будет одобрена.