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Испания в октябре начнет производство первой отечественной COVID-вакцины

Автор: Валерия Полищук

Министр науки и инноваций Испании Диана Морант заявила, что производство первой испанской вакцині от коронавируса начнется в октябре этого года. Препарат будет создан фармацевтической компанией HIPRA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

В августе было объявлено, что испанское агентство по лекарственным средствам одобрило первый раунд клинических испытаний новой вакцины на людях.

Морант заявила, что вакцина будет хороша для борьбы с вирусом, поскольку "она была разработана с учетом различных штаммов и на сегодняшний день показала очень хорошие результаты".

Новая вакцина была создана фармацевтической компанией HIPRA, ведущей компанией в ветеринарном секторе, которая была перепрофилирована на производство лекарств и вакцин для людей, чтобы помочь облегчить последствия COVID-19.

Вакцина HIPRA не основана на технологии мРНК, как это было в случае с вакцинами Pfizer и Moderna, или на более традиционных технологиях, которые использовались в вакцинах AstraZeneca и Johnson & Johnson (Janssen), вместо этого в ней используется технология рекомбинантных белков.

Компания HIPRA, расположенная в каталонском городе Жирона, заявила, что она может произвести до 400 миллионов доз вакцины в 2022 году и 1,2 миллиарда в 2023 году, если вакцина будет одобрена.

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ИспанияВакцина от коронавируса