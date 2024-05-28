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Испания, Норвегия и Ирландия официально признали Палестину как государство

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Испания, Норвегия и Ирландия приняли решение об официальном признании палестинского государства в рамках скоординированных усилий трех западноевропейских стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в телеобращении заявил, что "это историческое решение, которое преследует единственную цель - помочь израильтянам и палестинцам достичь мира".

Вскоре к Испании присоединились Ирландия и Норвегия, официально оформив решение. Палестинский флаг был поднят в Дублине у Лейнстер-хауса, где заседает ирландский парламент.

"Это важный момент, и я думаю, что он дает понять всему миру, что есть практические действия, которые вы можете предпринять как страна, чтобы помочь сохранить надежду и предназначение решения о двух государствах в то время, когда другие пытаются печально разбомбить его в небытие", - заявил премьер-министр Ирландии Саймон Харрис. 

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в своем заявлении отметил, что "на протяжении более 30 лет Норвегия является одним из самых активных сторонников создания палестинского государства. Сегодняшний день, когда Норвегия официально признает Палестину в качестве государства, является важной вехой в отношениях между Норвегией и Палестиной".

Палестина

Палестина - это регион на Ближнем Востоке, территория которого разделена на две части: Западный берег и Газа. Западный берег - это холмистая местность, расположенная на западе реки Иордан. Сектор Газа - это прибрежная полоса земли, расположенная на юге Западного берега.

Палестина является независимым и частично признанным государством. Ее независимость была признана 138 из 193 государств - членов ООН.

Ранее сообщалось, что власти Норвегии, Испании и Ирландии решили признать Палестину государством.

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ИспанияНорвегияИрландияПалестина