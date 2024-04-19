Испания в ближайшее время может признать Палестину как государство, - СМИ

Премьер-министр Испании Педро Санчес провел ряд двусторонних встреч в Брюсселе с другими европейскими лидерами, чтобы проанализировать ситуацию на Ближнем Востоке, объяснить позицию Мадрида и скоординировать действия.

Источники издания сообщили, что независимо от того, присоединятся ли другие страны ЕС к позиции Испании по признанию палестинской государственности, испанское правительство уже приняло политическое решение и сделает этот смелый шаг, как недавно заявил Санчес, до конца текущего шестимесячного периода.

Источники заявляют, что этот шаг, поддержанный испанским парламентом в 2014 году и, согласно многим недавним опросам, имеющий сильную поддержку среди испанского населения, "будет принят в течение нескольких недель, а не месяцев".

Недавно Санчес совершил поездку по нескольким странам ЕС с целью продвижения идеи признания палестинской государственности, а в среду в Брюсселе, на полях саммита ЕС-27, испанский премьер-министр встретился со своими коллегами из Мальты Робертом Абелой и Люксембурга Люком Фриденом.

С Абелой уже было достигнуто соглашение о признании Палестины, поскольку они ратифицировали обязательство, подписанное Испанией, Мальтой, Словенией и Ирландией 22 марта.

Палестина

Палестина - де-юре независимое частично признанное государство на Ближнем Востоке, находящееся в процессе создания. Независимость Палестины признали 138 из 193 государств - членов ООН.

Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния, Словакия и Швеция - девять стран-членов ЕС, которые в настоящее время признают палестинское государство.

Провозглашение Государства Палестина состоялось 15 ноября 1988 года в Алжире на сессии Палестинского национального совета - высшего совещательного органа Организации освобождения Палестины - 253 голоса "за", 46 - "против" и 10 человек воздержались от голосования. При этом ООП не контролировала какую-либо территорию, на которую претендовала.