Испания предоставит Украине партию ракет для Patriot, - СМИ

По словам правительственных источников, решение о передаче небольшого количества ракет произошло после отказа Министерства обороны Испании передать Украине батарею, развернутую с 2013 года на границе Турции и Сирии.

Испанская армия располагает тремя батареями, каждая из которых имеет соответствующие ракетные пусковые установки, радар и станцию управления, приобретенные в Германии в 2004 и 2014 годах. Одна из этих батарей расположена в городе Адана (Турция), а две другие - на базе морской пехоты (Валенсия), и одна из них используется для обучения украинских и испанских солдат использованию этой системы.

Министерство обороны Испании категорически отказалось поставлять системы Украине, утверждая, что они являются единственными эффективными в случае ракетной атаки - что было продемонстрировано в ходе войн в Украине и Ближнем Востоке - и что испанские вооруженные силы недостаточно укомплектованы.

Однако в качестве компенсации правительство согласилось предоставить партию ракет Patriot, как утверждают источники, с которыми удалось связаться. В любом случае, это будет очень ограниченное количество, поскольку испанский военный резерв составляет около 50 единиц, а перехватчики очень дорогие.