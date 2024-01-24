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Испания хочет присоединиться к пяти коалициям для помощи ВСУ: подробности

Архивное фото: министр обороны Испании Маргарита Роблес (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Испания продолжит помогать Украине с обучением военных и планирует сделать свой вклад в пять коалиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Испании Маргариту Роблес.

Она указала на сложность нынешней ситуации, когда исполняется вторая годовщина российского вторжения, добавив, что именно сейчас единство и поддержка Украины становятся самыми важными.

Министр похвалила представителей специализированных многонациональных коалиций за хороший метод координации поддержки Украины в долгосрочной перспективе. 

Испания планирует сделать свой вклад в коалиции:

  • морской безопасности;
  • полевой артиллерии;
  • наземной противовоздушной обороны;
  • информационных технологий;
  • коалиций по разминированию.

Другая помощь от Испании

По ее словам, Испания продолжит активно действовать в области обучения, о чем свидетельствуют более 3500 украинских солдат, которые уже прошли обучение в стране. 

Она объявила о новых специализированных учебных модулях по зенитным системам Patriot, NASAMS и Hawk, а также по подводному разминированию. 

Также в рамках поддержки, оказанной Украине в гуманитарной сфере, министр подтвердила, что успешно инициирована программа по размещению 400 родственников украинских солдат, павших в боях, в военных резиденциях, где они смогут насладиться отдыхом вдали от ужасов войны.

Поддержка со стороны Испании

Глава МИД Хосе Мануэль Альбарес выражал твердую приверженность Испании защите мира, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также президент Владимир Зеленский называл премьер-министра Испании Педро Санчеса великим молодцем, потому что он очень помогал и помогает Украине.

В январе стало известно, что Испания адаптировала бронированные медицинские машины скорой помощи и решила передать их Украине в качестве помощи.

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