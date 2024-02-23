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Испания готовит новый пакет военной помощи Украине. В него войдут боеприпасы

Архивное фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Испания готовится передать Украине новую военную помощь, которая будет включать боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

"Во время нашей встречи я поблагодарил Хосе Мануэля Альбареса за поддержку и солидарность Испании с Украиной", - говорится в заявлении.

По словам Кулебы, Испания подготовит новый пакет военной помощи для Украины, который будет включать боеприпасы.

 

 

Министры также обсудили "формулу мира" и Глобальный саммит мира в Швейцарии. Они согласились с тем, что вступление Украины в ЕС идет по плану.

Дефицит снарядов

Украинские защитники испытывают дефицит артиллерийских снарядов, что прямо влияет на ситуацию на фронте. В частности, недавно украинским защитникам пришлось отступить из Авдеевки на фоне очень сложной ситуации вокруг города.

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не потерял бы Авдеевку, если бы союзники вовремя передали артиллерийские снаряды.

Ранее военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал в комментарии РБК-Украина, как Украине решить проблему нехватки снарядов.

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