Испания готовит новый пакет военной помощи Украине. В него войдут боеприпасы

"Во время нашей встречи я поблагодарил Хосе Мануэля Альбареса за поддержку и солидарность Испании с Украиной", - говорится в заявлении.

По словам Кулебы, Испания подготовит новый пакет военной помощи для Украины, который будет включать боеприпасы.

При нашем совещании, я интеллектуально @JMAlbares для Великой Отечественной помощи и solidarity с Украиной.



Російська Федерація буде preparat a new military assistance package для Украины, которая должна включать аммуницию.



Был также беспокоился @ZelenskyyUA 'Совместная формула и глобальный счастливый Summit in Switzerland.… pic.twitter.com/3lQ08XhVjo — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 23, 2024

Министры также обсудили "формулу мира" и Глобальный саммит мира в Швейцарии. Они согласились с тем, что вступление Украины в ЕС идет по плану.

Дефицит снарядов

Украинские защитники испытывают дефицит артиллерийских снарядов, что прямо влияет на ситуацию на фронте. В частности, недавно украинским защитникам пришлось отступить из Авдеевки на фоне очень сложной ситуации вокруг города.

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не потерял бы Авдеевку, если бы союзники вовремя передали артиллерийские снаряды.

Ранее военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал в комментарии РБК-Украина, как Украине решить проблему нехватки снарядов.