Іспанія дотиснула Німеччину та вийшла до фіналу Євробаскету

Збірна Іспанія взяла гору над Німеччиною у півфіналі Євробаскету-2022. У вирішальній грі вона зіграє із командою Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародну федерацію баскетболу .

Німеччина - Іспанія - 91:96 (24:27; 27:19; 20:19; 20:31) Німецька збірна за підтримки домашній трибун вийшла на останню чверть з перевагою в 5 очок, проте дався взнаки брак досвіду гри у фінальних стадіях великих турнірів. Іспанія ж виявила характер, пішла у відрив і не дала супернику наблизитись на останніх хвилинах матчу. На шляху до півфіналу Німеччина обіграла збірну Греції із зіркою НБА Яннісом Адетокунбо у складі, а в 1/8 пройшла Чорногорію. Іспанці у чвертьфіналі були сильнішими за фінів, а до цього в овертаймі взяли гору над збірною Чорногорії.