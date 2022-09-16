RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Іспанія дотиснула Німеччину та вийшла до фіналу Євробаскету

Фото: збірна Іспанії сьогодні була сильнішою за німців (fiba.basketball)
Автор: Сергей Новиков

Збірна Іспанія взяла гору над Німеччиною у півфіналі Євробаскету-2022. У вирішальній грі вона зіграє із командою Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародну федерацію баскетболу .

Німеччина - Іспанія - 91:96 (24:27; 27:19; 20:19; 20:31)

Німецька збірна за підтримки домашній трибун вийшла на останню чверть з перевагою в 5 очок, проте дався взнаки брак досвіду гри у фінальних стадіях великих турнірів. Іспанія ж виявила характер, пішла у відрив і не дала супернику наблизитись на останніх хвилинах матчу.

На шляху до півфіналу Німеччина обіграла збірну Греції із зіркою НБА Яннісом Адетокунбо у складі, а в 1/8 пройшла Чорногорію. Іспанці у чвертьфіналі були сильнішими за фінів, а до цього в овертаймі взяли гору над збірною Чорногорії.

Нагадаємо, сьогодні в іншому півфіналі Франція буквально знищила збірну Польщі, підсумковий рахунок 95:54. Французи були кращими у кожній чверті, а у другій половині набрали майже вдвічі більше очок.

До цього Франція у чвертьфіналі лише в овертаймі зуміла перемогти збірну Італію. На стадії 1/8 вона також в овертаймі здолала Туреччину.

Зазначимо, іспанці востаннє перемагали на континентальній першості 2015 року, французи - 2013-го.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГерманияІспаніяБаскетболЧемпіонат Європи