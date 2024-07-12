RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Испания – Англия: прогноз на финал Евро-2024

Фото: "Фурия Роха" выбила французов в полуфинале (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Испании будет противостоять сборной Англии в финале чемпионата Европы 2024 года.

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч Испания – Англия состоится 14 июля в Берлине. Поединок примет "Олимпиаштадион". Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00.

Специалисты австрийской конторы Bwin определили "Фурию Роху" фаворитом противостояния. На победу пиренейской команды можно поставить с коэффициентом 2,45. На успех же подопечных Гарета Саутгейта заложили балл 3,40. Даже ничья в основное время пока более вероятна с кэфом 2,80.

Любители острых ощущений могут заложиться на конкретный счет. К примеру, коэффициент на уверенную победу сборной Испании (2:0) составил солидные 11,00. Интересная ставка на гол Харри Кейна с победой сборной Англии предложена с кэфом 4,50.

Немного другие цифры подготовили украинцы из Favbet. На победу команды Луиса де ла Фуэнте выставили коэффициент 2,61. Вероятность победы "Трех львов" оценили баллом 3,50. Ничья тоже более вероятна – кэф 2,92.

Пойти ва-банк можно со ставкой, что первым забитым мячом в поединке будет автогол. Коэффициент на такое развитие событий составил космические 27,00. Более простой вариант – заложиться на победу английской сборной в послематчевой серии пенальти за 9,00.

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евро 2024Сборная ИспанииСборная АнглииБукмекер