В Іспанії коронавірусом були заражені 5% жителів країни

Згідно з дослідженнями, які провів Інститут охорони здоров'я Карлоса III, в Іспанії коронавірусною інфекцією заразилось 5% громадян. Про це повідомляє El Pais.

Як повідомляється, у рамках дослідження перевірили майже 70 тис. осіб на коронавірус. Так, найбільша кількість заражень спостерігалась в північній провінції Сорія - 14,2%. Крім того, в Мадриді цей показник становить 11,3%, а у Барселоні він становив 7,1%. Однак на противагу цьому Мурсія, Астурія, Канарські острови, Сеута та Мелілья мають показник менше 2%.

Як зазначається, такі дані відповідають процентному співвідношенню людей, які мають антитіла IgG (Імуноглобуліни класу G), які потребують більш тривалого часу, і вказують на те, що ця людина контактувала з вірусом, але немає активної інфекції.

Нагадаємо, в Іспанії у Верховний суд з колективною скаргою на уряд звернулися 11 адвокатів від понад 3 тис. людей, які втратили родичів через COVID-19. Іспанці вважають, що уряд поставив свої інтереси вище громадян, бо попри поширення інфекції в країні на початку березня тривали мітинги.