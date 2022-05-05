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В Іспанії затримали Шарія

Фото: Анатолій Шарій (facebook com anatolijsharij)
Автор: Ілона Свиридова

Правоохоронні органи Іспанії затримали блогера Анатолія Шарія. Украинская сторона инициирует процедуру его экстрадиции.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

Повідомляється, що Шарія затримали внаслідок багаторівневої спецоперації напередодні, 4 травня. Це стало можливим завдяки взаємодії СБУ та Офісу генпрокурора з міжнародними партнерами.

"Це затримання - чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання, це є невідворотним", - йдеться у повідомленні.

За що затримали Шарія

Служба безпеки України підозрює Шарія у державній зраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак (дискримінації).

На думку слідчих, Шарій діяв на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що він діяв на замовлення іноземних структур.

"Докази слідства підтверджено низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв'ю та виступах Шарія є факти його підривної діяльності проти України", - йдеться у повідомленні.

Продовжуються слідчо-оперативні заходи для того, щоб притягнути його до відповідальності.

Що далі

Як заявив нардеп Федір Вениславський в ефірі телемарафону, буде розпочато процедуру екстрадиції Шарія до України, щоб той поніс відповідальність за українськими законами.

"Але треба усвідомлювати, всі західні європейські країни дуже ретельно стежать за процедурою. Я переконаний, що адвокати Шарія оскаржуватимуть усі дії, тому сподіватися, що він буде на території України завтра - це надто оптимістично. Але те, що він точно потрапить на територію України і буде передано до рук правосуддя, у мене немає сумнівів", - додав Веніславський.

Нагадаємо, у лютому 2021 року Шарія оголосили в розшук після того, як він кілька разів не з'явився на допит у справі про держзраду та дискримінацію. Згодом суд дав дозвіл на його затримання.

У травні 2021 року Литва оголосила Шарія персоною нон-грата.

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Служба безпеки УкраїниІспаніяАнатолій Шарій