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В Іспанії затримали підозрюваного у вбивстві силовиків на Майдані

Новость на русском → Валенсія, Середа 05 травня 2021 13:44
В Іспанії затримали підозрюваного у вбивстві силовиків на Майдані Фото: протистояння на Майдані, 2014 рік (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Іспанська поліція затримала чоловіка, який підозрюється в причетності до вбивства не менше двох силовиків на Майдані в 2013 році. Українські правоохоронні органи оголошували його в міжнародний розшук.

Про це йдеться в повідомленні на сайті іспанської поліції.

Повідомляється, що розслідування в Іспанії почалося в квітні минулого року, коли через іспанського аташе в Україні стало відомо, що підозрюваний може переховуватися у валенсійському місті Пусоль.

За даними поліції, він постійно переїжджав, деякий час просиджував у Барселоні, Мадриді та Валенсії. Крім того, часто міняв місце проживання в самому Пусолі. Пізніше стало відомо, що він протягом декількох тижнів проживав в ізольованій хатині. Поліцейські встановили пристрій стеження, після чого заарештували його під час походу до кафетерія.

Також іспанське слідство зазначає, що чоловіка розшукували за вбивство двох поліцейських на Майдані. При цьому наголошується, що у нього під час заворушень була при собі гвинтівка і близько 60 патронів, а українська влада не знає точну кількість силовиків, які були поранені або загинули в результаті дій цього чоловіка.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що цього року може бути оголошено вирок у справі про розстріли на Майдані.

Також повідомлялося, що Державне бюро розслідувань (ДБР) вирішило щомісяця звітувати у справах Майдану.

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