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В Іспанії спалахнула масштабна лісова пожежа. Евакуювали більше 400 людей

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Іспанія , Четвер 09 вересня 2021 16:22
В Іспанії спалахнула масштабна лісова пожежа. Евакуювали більше 400 людей Фото: в Іспанії через масштабну лісову пожежу евакуювали людей (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В південній провінції Іспанії Малага спалахнула масштабна лісова пожежа. До боротьби з вогнем залучили більше ніж 200 вогнеборців та 29 повітряних суден.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Зазначається, що пожежа спалахнула у гірській місцевості Сьєрра Бермеха, що розташована поруч з Хубріке. Влада прийняла рішення евакуювати більше ніж 400 людей.

Нерівна місцевість і мінливі вітри ускладнюють гасіння вогню.

Для боротьби зі стихією було залучено більше ніж 200 пожежників й 29 одиниць повітряних суден, серед яких 7 гелікоптерів та два літаки з водою.

Наразі офіційної заяви щодо розмірів пожежі не було.

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Іспанія Пожежа
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