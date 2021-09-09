В Іспанії спалахнула масштабна лісова пожежа. Евакуювали більше 400 людей
В південній провінції Іспанії Малага спалахнула масштабна лісова пожежа. До боротьби з вогнем залучили більше ніж 200 вогнеборців та 29 повітряних суден.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на El Pais.
Зазначається, що пожежа спалахнула у гірській місцевості Сьєрра Бермеха, що розташована поруч з Хубріке. Влада прийняла рішення евакуювати більше ніж 400 людей.
Нерівна місцевість і мінливі вітри ускладнюють гасіння вогню.
Helicóptero #Brica orbita el #IFJubrique antes de dejar en tierra a la brigada.— INFOCA (@Plan_INFOCA) September 9, 2021
Mala orografía.
Viento cambiante de poniente a levante y viceversa.
Comienza a trabajar el contingente aéreo. pic.twitter.com/rPBotKeg05
Для боротьби зі стихією було залучено більше ніж 200 пожежників й 29 одиниць повітряних суден, серед яких 7 гелікоптерів та два літаки з водою.
Наразі офіційної заяви щодо розмірів пожежі не було.
DECLARADO #IFHinojos, #Huelva, en paraje Arroyo del Algarbe. Intervienen: 9 #BomberosForestales, 1 #TOP, 1 #AAMM, 1 autobomba y 1 helicóptero de transporte y extinción.— INFOCA (@Plan_INFOCA) September 9, 2021
A la llegada de nuestros medios pic.twitter.com/dGm2etI7KA