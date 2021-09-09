В Іспанії спалахнула масштабна лісова пожежа. Евакуювали більше 400 людей

В південній провінції Іспанії Малага спалахнула масштабна лісова пожежа. До боротьби з вогнем залучили більше ніж 200 вогнеборців та 29 повітряних суден.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на El Pais .

Зазначається, що пожежа спалахнула у гірській місцевості Сьєрра Бермеха, що розташована поруч з Хубріке. Влада прийняла рішення евакуювати більше ніж 400 людей.

Нерівна місцевість і мінливі вітри ускладнюють гасіння вогню.

Helicóptero #Brica orbita el #IFJubrique antes de dejar en tierra a la brigada.

Mala orografía.

Viento cambiante de poniente a levante y viceversa.



Comienza a trabajar el contingente aéreo. pic.twitter.com/rPBotKeg05 — INFOCA (@Plan_INFOCA) September 9, 2021

Для боротьби зі стихією було залучено більше ніж 200 пожежників й 29 одиниць повітряних суден, серед яких 7 гелікоптерів та два літаки з водою.

Наразі офіційної заяви щодо розмірів пожежі не було.